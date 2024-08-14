Эрдоган заявил, что Турция продолжит поддерживать Палестину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара и дальше продолжит поддерживать Палестину в конфликте с Израилем. Об этом сообщает The Times of Israel.

Такое заявление он сделал во время встречи с президентом Палестины Махмудам Аббасом. Как добавил Эрдоган, Турция также собирается сильнее подталкивать международное сообщество к тому, чтобы оно вынудило Израиль остановить боевые действия в секторе Газа. Кроме того, турецкий президент обвинил глав некоторых западных стран в замалчивании военных преступлений Израиля в регионе.

«Эрдоган также заявил Аббасу, что все страны, особенно в мусульманском мире, должны активизировать усилия по обеспечению немедленного прекращения огня в секторе Газа и бесперебойной доставки гуманитарной помощи палестинцам», — сообщает источник.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция будет противостоять Израилю в попытках «разжечь огонь» в регионе.