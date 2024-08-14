В США опасаются контрудара РФ на атаку ВСУ в Курской области

Чиновники из США опасаются, что Россия может провести свой контрудар, пока ВСУ атакуют Курскую область. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Foreign Policy.

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Как сообщает издание, такие опасения возникают из-за неясных целей ВСУ в Курской области. По мнению чиновников, пока ВСУ «заняты» атакой, Россия может нанести собственный контрудар.

«Недостаток ясности в отношении оперативных целей Киева в Курской области <...> заставляет нынешних и бывших чиновников в США беспокоиться, что Украина может оказаться уязвимой перед контрударом России», — сообщает источник.

Ранее в США ответили на сообщения о причастности к подготовке атаки ВСУ в Курской области.