В США опасаются контрудара РФ на атаку ВСУ в Курской области
Чиновники из США опасаются, что Россия может провести свой контрудар, пока ВСУ атакуют Курскую область. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Foreign Policy.
Как сообщает издание, такие опасения возникают из-за неясных целей ВСУ в Курской области. По мнению чиновников, пока ВСУ «заняты» атакой, Россия может нанести собственный контрудар.
«Недостаток ясности в отношении оперативных целей Киева в Курской области <...> заставляет нынешних и бывших чиновников в США беспокоиться, что Украина может оказаться уязвимой перед контрударом России», — сообщает источник.
Ранее в США ответили на сообщения о причастности к подготовке атаки ВСУ в Курской области.