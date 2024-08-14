США ответили на сообщения о причастности к подготовке атаки ВСУ в Курской области

Соединенные Штаты не участвовали в планировании или подготовке атаки ВСУ на Курскую область, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что разработкой украинской операции под Курском руководили американские военные, а также в ней было задействовано множество иностранных наемников.

«Мы определенно не вовлечены ни в один из аспектов планирования или подготовки данной операции. Говоря в целом, мы намерены продолжать поддерживать Украину в ее усилиях по защите от атак и агрессии», — отметила Жан-Пьер.

Алаудинов раскрыл, что ВСУ не предусмотрели, атакуя Курскую область

Пресс-секретарь подчеркнула, что Вашингтон не планирует комментировать вылазку ВСУ под Курском, поскольку это «является прерогативой киевских властей».

Замглавы пресс-службы Госдепа Ведант Пател сообщил, в свою очередь, что США не участвовали в планировании и подготовке к атаке.

Чиновник отказался комментировать информацию о применении американского оружия в приграничном регионе. Он уточнил, что информацию об операциях ВСУ может представить только украинская сторона.