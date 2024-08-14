Харрис признали неспособной противостоять Путину

Кандидат на посты главы США от Демпартии Камала Харрис не в состоянии ответить на вопросы местных СМИ, подчеркнул кандидат в вице-президенты Соединенных Штатов от республиканцев Джей Ди Вэнс. Следовательно, добавил он, политик не сможет противостоять и российскому лидеру Владимиру Путину, пишет «Комсомольская правда».

Ранее бывший советник 45-го президента США Дональда Трампа Питер Наварро призвал республиканцев отказаться от тактики, разработанной против действующего главы государства Джо Байдена, и прекратить нападки на Харрис.

По его мнению, резкие слова, личные оскорбления в адрес Камалы лишь усиливают ее позиции.

«Если вы не можете ответить на вопросы СМИ, как вы думаете, сможете ли вы противостоять Владимиру Путину или [председателю КНР] Си Цзиньпину?», — иронично обратился к Харрис кандидат в вице-президенты во время митинга в Мичигане.

Вэнс резюмировал, что Соединенные Штаты не могут доверить представительство страны человеку, который боится отвечать перед американским народом.