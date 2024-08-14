Байден поделился своими планами на пенсию

Действующий президент США Джо Байден рассказал о том, чем он планирует заниматься на пенсии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Во время встречи с блогерами в Белом доме Байден пошутил, что после истечения президентских полномочий он тоже собирается попробовать себя в блогосфере. Президент также добавил, то поэтому и позвал их всех на встречу.

«В ваш бизнес хотят больше людей, чем в какой-либо другой. По-вашему, куда я пойду, когда выйду на пенсию? У меня есть контакты… Я позвал вас в Белый дом, потому что ищу работу», — заявил он.

Напомним, что изначально Байден планировал принять участие в следующих президентских выборах в США, но в июле принял решение снял свою кандидатуру. Официально его полномочия истекут 20 января 2025 года — в этот день новый президент страны пример присягу.