Кличко заявил о взрыве в кафе в Киеве

В одном из кафе Киева взорвалась граната, сообщил в своем Виталий Кличко.

© Lenta.ru

Он добавил, что взрыв произошел на улице Рейтарской. В результате срабатывания учебной гранаты случилось задымление помещения.

«Потерпевших и разрушений нет», — уточнил Кличко.

Ранее в нескольких городах Украины произошли взрывы. Звук взрыва был слышен в Сумах, после этого серия взрывов раздалась в Харькове, предположительно, за пределами города.

До этого момент мощного удара ракеты в Броварах Киевской области попал на видео. Отмечается, что при ударе была использована российская ракета «Искандер-М» или корейская KN-23.