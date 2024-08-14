В Сумах прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщило украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

Сообщение о взрыве появилось в 20:35 14 августа. Предположительно, взрыв прогремел на окраине города или за его пределами.

Взрыв произошел на фоне объявленной в Сумской и Черниговской областях Украины воздушной тревоги. Так же Военно-воздушные силы Украины сообщили о возможности новых ударов по Сумской области.

Ранее Вооруженные силы России нанесли удар по военному складу в порту Одессы. Как сообщается, есть потери среди украинских военнослужащих.