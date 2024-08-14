ВОЗ объявила эпидемию оспы обезьян ЧС международного значения

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что эпидемия оспы обезьян была объявлена чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения. Об этом сообщает Reuters.

По словам Гебрейесуса, в 2023 году произошел резкий рост случаев заражения оспой обезьян, который продолжился в 2024 году. При этом, на начало текущего года число зарегистрированных заражений превысило показатели за весь прошлый год втрое. Всего за 2024 год было обнаружено 14 тысяч случаев, из которых 524 привели к летальному исходу.

«Очевидно, что для прекращения этих вспышек и спасения жизней необходимы скоординированные международные ответные меры», — заявил глава ВОЗ.

Отметим, что статус чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения международного значения официально выдается ВОЗ тем событиям, которые могут представлять опасность для других стран, а также требует совместных действий на глобальном уровне.

Ранее ВОЗ сообщила о росте числа смертей от COVID-19 во всем мире.