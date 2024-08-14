Над Илоном Маском нависла угроза тюрьмы

Бизнесмен Илон Маск, владелец SpaceX и Tesla, а также знаменитая британская писательница Джоан Роулинг могут быть приговорены к пяти годам тюрьмы и оштрафованы почти на $300 тыс. за резкие шутки над алжирской спортсменкой Иман Хелиф, пишет газета Daily Mail.

Накануне адвокат спортсменки Набиль Буди предупредил, что Хелиф решила засудить Маска, Роулинг и кандидата в президенты США Дональда Трампа из-за киберпреследования.

Напомним, что в интернет-пространстве до Олимпиады и во время нее велась активная дискуссия о допустимости участия проваливших гендерный тест Хелиф и Линь Юй-Тин из Тайваня в женских соревнованиях.

Многие главы государств и правительств, звезды кино, писатели, общественные деятели осудили подобную практику и высмеяли Хелиф и Юй-Тин.

«Кто хочет, чтобы мужчины соревновались с женщинами? Я хочу поздравить молодую девушку, которая была мужчиной и стала боксершей. Он… Она завоевала золотую медаль», — заметил Трамп с сарказмом.

Роулинг, в свою очередь, описала один из боев Хелиф как «зрелище, в котором мужчина избивает женщину на потеху публике». Маск поддержал комментарием пост американской пловчихи Райли Гейнс о том, что выступление Хелиф в женской части турнира по боксу непозволительно.