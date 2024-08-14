Штаб кандидата в президенты США, действующего вице-президента Камалы Харрис может стать «убийцей Украины» из-за плохих отношений с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет The Telegraph. В частности, в 2022 году она отказала Киеву когда тот попросил ввести превентивные санкции против России в надежде, что это остановит вторжение.

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Она упустила несколько возможностей установить достойные отношения с Зеленским, и ее неопределенное отношение к кризису не сулит ничего хорошего, если она победит на президентских выборах, – говорит бывший помощник Байдена на условиях анонимности.

Трамп уступил Харрис в ключевых штатах

Бывший народный депутат Верховной рады Олег Царев усомнился в словах кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что Камала Харрис приезжала в Россию до начала военной операции на Украине. В своем Telegram-канале он указал, что в СМИ нет ни одного упоминания об этом. Он предположил, что либо американский политик оговорился, либо раскрыл секрет своей соперницы на выборах.

Ранее Трамп заявил, что Камалу Харрис «отправляли» предотвратить украинский конфликт. По его словам, если бы тогда он был президентом США, то Путин «не сделал бы этого». Ранее он не раз говорил, что способен остановить конфликт России и Украины за сутки.