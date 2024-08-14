Освобожденного по обмену россиянина заочно обвинили в Польше

Прокуратура Польши заочно обвинила в шпионаже Павла Рубцова — гражданина России, который был освобожден из американской тюрьмы в рамках масштабного обмена с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Национальной прокуратуры Польши.

Согласно версии обвинения, с 2016 по 2022 год Рубцов представлял российской военной разведке информацию, передача которой могла нанести вред Польше. При этом в прокуратуре также уточнили, что «деятельность обвиняемого заключалась среди прочего в сборе и передаче информации, распространении дезинформации и проведении оперативной разведки».

«Прокурор Люблинского отдела по делам организованной преступности и коррупции направил 9 августа 2024 года в окружной суд Пшемысля обвинительное заключение в отношении Пабло Г., он же Павел Р., обвиняя его в совершении преступления шпионажа по статье 130 параграф 2 УК», — сказано в сообщении ведомства.

Напомним, что 1 августа в Анкаре состоялся масштабный обмен заключенными между Россией и США.