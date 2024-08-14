В ФРГ рассказали, как расследование подрывов Nord Stream повлияет на отношения с Киевом

Расследование подрывов на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» не повлияет на отношения Германии с Украиной, поддержка Киева останется неизменной. Об этом заявил представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер, передает «Интерфакс».

Он назвал подрыв газопроводов и поддержку Украины «двумя разными вещами, которые не имеют никакого отношения друг к другу».

«Расследование проводится в соответствии с законом, безотносительно личности подозреваемого, и абсолютно независимо», — добавил Бюхнер.

Ранее сообщалось, что прокуратура Германии выдала ордер на арест гражданина Украины в рамках расследования подрывов на «Северных потоках». Предполагается, что он входил в группу людей, установивших взрывные устройства на газопроводах в 2022 году.