Трамп уступил Харрис в ключевых штатах

Вице-президент Соединенных Штатов и кандидат на предстоящих выборах Камала Харрис обогнала экс-президента США Дональда Трампа по популярности в «колеблющихся» штатах. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса организации Cook Political Report.

В среднем, согласно данным опроса, Харрис набирает в среднем 48% против 47% Трампа в шести американских штатах, которые пока полностью не определялись с выбором кандидата.

Стало известно о желании Харрис дистанцироваться от Байдена по ряду вопросов

В Аризоне Трамп набирает 46%, Харрис — 48%, в Мичигане и Висконсине — 46% и 49% соответственно. В Северной Каролине и Пенсильвании Харрис имеет 48-49% поддержки, а Трамп — 47-48%. И только в Джорджии оба кандидата имеют одинаковый рейтинг — по 48%.

Трамп обгоняет Харрис только в Неваде, где у него 48% поддержки, а у вице-президента — только 45%.

До этого стало известно, что вице-президент США и кандидат в главы государства от Демократической партии Камала Харрис пытается дистанцироваться от действующего американского лидера Джо Байдена по ряду вопросов.