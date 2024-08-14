Появились фамилии сообщников по делу о взрыве «Северных потоков»

В западных СМИ появились имена возможных сообщников подозреваемых по делу о диверсии на нитках российского газопровода «Северный поток». Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно имеющейся информации, подозреваемых зовут Светлана и Евгений Успенские. Как и главный подозреваемый по делу, супруги Успенские являются инструкторами по дайвингу, при этом у них есть компания, которая до сих пор функционирует и предлагает зарубежные дайвинг-туры. Отмечается, что в данный момент Светлана находится в Польше, а ее Евгений состоит в рядах ВСУ.

Дайвер с Украины ответила на данные об участии в подрыве «Северных потоков»

Ранее Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест инструктора по дайвингу из Украины, которого подозревают в причастности к подрывам «Северных потоков».