Дайвер с Украины ответила на данные об участии в подрыве «Северных потоков»

Дайвер с Украины Светлана Успенская, которую считают подозреваемой в деле о подрыве российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», заявила о наличии алиби. Газета.Ru

«Я буду подавать в суд на издание, которое опубликовало эту клевету. Со 2 сентября 2022 года по апрель 2023-го я была в Киеве. У меня есть доказательства этого, свидетели и так далее», — рассказала она. Passion.ru

Газета Suddeutsche Zeitung ранее сообщила, что генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест украинца, работающего инструктором по дайвингу, по подозрению в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Всего к терактам причастны трое украинских инструкторов, считают немецкие СМИ. Lenta.ru