Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Запад боится любой эскалации из-за внутренних разногласий. Его слова приводит «РИА Новости».

По его словам, в последнее время конфликты между членами НАТО обострились, что привело к ослаблению альянса и его неспособности производить материалы для крупного конфликта в больших объемах.

«Другие страны видят ослабленный внутренними разногласиями военный альянс, не готовый защищать жертв ... конфликта у своих границ. Там, за пределами свободного мира, они чувствуют, насколько Запад боится любой "эскалации"», — отметил Подоляк.

Ранее в Службе внешней разведки России заявили, что Зеленский предпринимает «безумные шаги, угрожающие выходом эскалации далеко за пределы Украины».