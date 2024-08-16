Камалу Харрис нарекли фаворитом с одним условием

Вице-президент США Камала Харрис стала бы фаворитом на выборах, если бы они проходили сегодня, пишет The Washington Post со ссылкой на результаты опроса. По данным исследования, уровень поддержки политика по стране увеличился на два процентных пункта.

Она выбилась вперед в двух штатах (Висконсин и Пенсильвания). Таким образом Харрис сокращает отрыв от соперника Дональда Трампа.

«Согласно нашему опросу, Харрис был бы фаворитом, если бы президентские выборы были проведены сегодня», — сказано в статье.

В США существует две группы колеблющихся штатов. Для победы в выборах Харрис необходимо обойти Трампа лишь в одной из них. Экс-президенту при этом надо получить большинство голосов в обеих группах.

До выборов остается три месяца, поэтому ситуация с поддержкой кандидатов может не раз измениться. Опрос показывает лишь текущее положение, уточняют журналисты.

Ранее Трамп заявил, что Харрис может разрушить весь мир. По его словам, вице-президент «ломает все, к чему прикасается». Он напомнил, что политик уже уничтожила экономику страны, а также ухудшила ситуацию на границе.

Трамп обвинил Харрис в воровстве его политических идей

Сенатор Алексей Пушков также отметил, что Харрис за три недели превратилась из «самого бездарного вице-президента» в «надежду Америки». Так он прокомментировал новый выпуск журнала Time, поместившего политика на обложку. Пушков обратил внимание, что Харрис не дала ни одного интервью, вероятно, опасаясь провала.