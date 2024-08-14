В Иране назвали сроки подписания договора о всеобъемлющем партнерстве с РФ

Проект договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Ираном и Россией находится на рассмотрении у президентов стран и будет подписан в ближайшем будущем. Об этом ТАСС сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

По его словам, над проектом договора работают юридические отделы МИД Ирана и РФ. В настоящее время он находится на рассмотрении президентов стран, отметил Джалали.

«Как он будет готов, мы выйдем на подписание документа главами двух государств. Думаю, в ближайшем будущем подпишем», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Иран и Россия могут подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве на предстоящем саммите БРИКС в Казани, который пройдет в октябре 2024 года.