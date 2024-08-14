Провальную операцию ВСУ в Курской области фактически проводит НАТО, заявил известный американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

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ВСУ во вторник, 6 августа, предприняли атаку на Курскую область. Российские войска остановили противника, затем начали его планомерное вытеснение из региона. В период с 6 по 14 августа Киев утратил до 2300 военнослужащих, 37 танков, 32 БТР, 18 БМП, 192 боевые бронированные машины.

Риттер высказался об атаке ВСУ на Курскую область

«Украина несет большую часть смертей, и ничего не происходит в Киеве без одобрения или руководства со стороны США. Но эта операция скорее всего будет катастрофой», — отметил Сакс.

По его данным, американские советники находятся на земле, а также предоставляют разведанные. Кроме того, они управляют сложными системами вооружения и финансируют ВСУ в целом.

Экономист подчеркнул, что фактически конфликт идет не между Москвой и Киевом, а между Россией и Соединенными Штатами.

Ранее Сакс сообщил, что украинцы массово бегут от сотрудников ТЦК. Он добавил, что эта тенденция доказывает стратегию Запада «воевать до последнего украинца».