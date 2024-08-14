Киев планирует эвакуировать более 180 населенных пунктов в Сумской области

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что власти страны собираются эвакуировать жителей 183 населенных пунктов в Сумской области. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на сообщение Клименко в социальных сетях.

Напомним, что регион граничит с российской Курской областью. По словам Клименко, решение об эвакуации было принято из-за возросшей боевой активности в районе. Он также добавил, что на данный момент было эвакуировано уже более 20 тысяч человек, включая 2,5 тысяч детей.

«Первоочередной эвакуации подлежит население из 183 населенных пунктов», — заявил министр.

Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области.