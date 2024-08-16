Власти Украины решили вывезти из Сумской области тысячи человек

Власти Украины планируют эвакуировать еще 25 тысяч жителей Сумской области, которая граничит с Россией, заявил в эфире телемарафона министр внутренних дел страны Игорь Клименко. По его словам, в настоящий момент из региона уже вывезена 21 тысяча человек.

На данный момент эвакуирована 21 тысяча наших граждан, которые проживают в пограничной зоне в Сумской области. 70% детей с этой территории эвакуированы. Мы готовы к эвакуации еще 25 тысяч человек, — сказал Клименко, отметив, что часто жители отказываются эвакуироваться.

Ранее глава МВД Украины заявлял, что в первую очередь эвакуации подлежат 183 населенных пункта 15 территориальных общин Сумской области. По его словам, на тот момент было эвакуировано свыше 20 тысяч человек, из которых почти 2,5 тысячи — дети.

До этого власти Сумской области объявили об обязательной эвакуации 23 населенных пунктов в одном из районов. По словам главы военной администрации региона Владимира Артюха, всего планировалось эвакуировать порядка шести тысяч жителей. В их числе 425 детей.

Перед этим замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что военнослужащие Вооруженных сил России завершают блокирование подразделений ВСУ, которые зашли на территорию Курской области. По его словам, российские войска держат ситуацию в регионе под контролем.