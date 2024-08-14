На Украине испугались ответа России на вторжение в Курскую область

Украина готовится к «масштабному» российскому ответу, поскольку ВСУ продвигаются в глубь приграничной Курской области. Об этом сообщают украинские источники.

«Россия почувствует необходимость дать очень жесткий ответ, что-то масштабное, чтобы показать миру, что такие вещи, как „Курск“, не подтверждаются безнаказанными», — заявили украинские источники, передает Newsweek.

Зеленский заявил о желании создать военные комендатуры в Курской области

О том, какой ответ даст Россия Украине за Курскую область, в сообщении ничего не говорится.

Украина вторглась 6 августа на территорию Курской области. Ситуацию отнесли к ЧС федерального характера.