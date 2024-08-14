В Грузии назвали виновников конфликта с РФ в августе 2008 года

Представители правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» заявили, что атака бывших властей Грузии 7 августа 2008 года на Южную Осетию и находившихся там российских миротворцев могла быть «заказана извне». Об этом сообщает газета «Взгляд». Как отмечают депутаты, атака на Цхинвал (столица Южной Осетии) создала для России правовую основу для начала боевых действий.

«Большая часть общества Грузии справедливо сомневается в адекватности [бывшего грузинского лидера Михаила] Саакашвили, но факт, что его авантюра в августе 2008 года была следствием не этого, а внешнего заказа и хорошо спланированного предательства», — утверждает «Грузинская мечта».

Парламентарии также подчеркивают, что для долгосрочного мира в Грузии важно установить, кто «совершил предательство перед страной и ее народом».

8 августа 2008 года начался российско-грузинский конфликт, который вспыхнул из-за массированного обстрела Цхинвала со стороны Тбилиси. Боевые действия продолжались всего пять дней, их результатом стал разрыв дипотношений между Грузией и Россией, а также признание Москвой независимости Южной Осетии и Абхазии.

Действующий премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в августе заявлял, что правительство республики не исключает, что в целях выяснения обстоятельств начала конфликта с РФ в 2008 году может обратиться в прокуратуру или Конституционный суд государства.