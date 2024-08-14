Пока вы не уснули: цель вторжения ВСУ в Курскую область и когда на Украине сменится президент

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Названа цель вторжения ВСУ на территорию Курской области

© официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области

Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил о получении подробностей операции украинских войск в Курской области. По его словам, ВСУ 11 августа должны были взять АЭС в Курчатове, передает РИА Новости.

Затем украинская сторона собиралась добиться переговоров с РФ и предъявить ультиматум, утверждает Алаудинов. Также он указал на невыполнение Киевом задачи в Курской области. Алаудинов заявил, что большую часть техники противника уничтожили. Кроме того, основные силы ВСУ в Курской области удалось остановить, добавил он.

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Командир «Ахмата» обратился к Зеленскому

Замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов обратился к Владимиру Зеленскому. В своем Telegram-канале он рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) задействовали в атаке на Курскую область более 11 тысяч военных.

Он назвал украинского лидера «просроченным», подчеркнув, что «11 600 или 11 900 человек» и использованная украинской стороной техника не смогли выполнить задачу по захвату Курской области.

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Два истребителя ВВС Франции столкнулись в небе

В среду, 14 августа, авиакатастрофа с участием двух военных самолетов Mirage произошла на северо-востоке Франции. Об этом сообщает BFM TV.

По данным портала, катастрофа произошла в департаменте Мёрт и Мозель. В местной префектуре не привели деталей, но уточнили, что сейчас ведутся поиски пилотов. Чиновники заявили, что о причинах аварии позже отчитаются военные.

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Россия вышла из конвенции о защите нацменьшинств

В Министерстве иностранных дел РФ сообщили о выходе России 1 августа из Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств. Сообщение ведомства размещено на сайте официального опубликования правовых актов.

Напомним, что конвенция была подписана в 1996 году в Страсбурге. 11 октября 2023 года Совет Федерации единогласно одобрил на пленарном заседании закон о денонсации Российской Федерацией рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств.

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Казахстан впервые прокомментировал атаки ВСУ по Курской области

© МО Украины

Казахстанские власти призывают Россию и Украину к мирному урегулированию конфликта, сообщил ТАСС официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров. Таким образом дипломат ответил на вопрос об атаках ВСУ по приграничным регионам РФ, в том числе по Курской области.

Действительно, сегодня во всем мире с большой озабоченностью наблюдают за ситуацией в отдельных районах Курской области Российской Федерации. Мы последовательно выступаем за решение всех конфликтов между государствами исключительно мирным путем с широким использованием политико-дипломатического инструментария, — отметил Смадияров.

Ранее турецкий аналитик Энгин Озер заявил, что украинский народ готовят к референдуму и мирным переговорам с Россией. По его мнению, процесс начнется уже в середине декабря. Эксперт также утверждает, что позиции сторон мирных переговоров пока далеки друг от друга.

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СМИ: миллиарды долларов из РФ застряли за рубежом

Российские компании столкнулись с резким ростом объема наличных средств за рубежом: они стали застревать из-за задержек платежей на фоне угрозы новых финансовых санкций США, пишет Bloomberg.

По оценке Банка России, за первые семь месяцев 2024 года иностранные финансовые активы бизнеса увеличились на $44,6 млрд по сравнению с $21,4 млрд за аналогичный период прошлого года. Хотя часть из них приходится на инвестиции за рубежом, июльский прирост иностранных активов в $4,7 млрд ЦБ в значительной части объясняет «вкладом инструментов, формирующих дебиторскую задолженность резидентов в связи с усложнением цепочек международных расчетов».

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Аваков* ответил, когда на Украине сменится президент

© РИА Новости

Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков* заявил, что лидера страны выберут сами украинцы, «когда придет время». Так он прокомментировал сообщения, что власти США продвигают его кандидатуру на место Владимира Зеленского, пишет «Царьград».

Ранее российская Служба внешней разведки (СВР) сообщила, что власти США недовольны Зеленским и обсуждают его замену на «более управляемого и менее коррумпированного» человека. По данным СВР, в Вашингтоне рассматривают кандидатуру Авакова*. В разведке отмечали, что в США таким способом готовятся к переговорному процессу с Россией.

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Минфин призвал сократить число госслужащих

В Минфине выступают за сокращение числа госслужащих и повышение им зарплаты, заявил глава министерства Антон Силуанов, выступая на молодежном образовательном форуме «Территория смыслов», передает 14 августа ТАСС.

По его мнению, возможно, такая большая численность государственного сектора не нужна.

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Захарова заявила о проваленной цели ВСУ под Курском

Украинские власти не добились главной цели атаки на Курскую область — отвлечь российских военных от Донбасса и Слобожанщины. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии, опубликованном на сайте дипломатического ведомства.

Представитель отметила, что сейчас украинские боевики на территории Курской области получают решительный отпор со стороны Вооруженных сил РФ. Сами атаки ВСУ на российскую территорию при соучастии покровителей НАТО полностью подтверждают актуальность целей спецоперации.

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Сбежавший в США Незлобин продал последнюю квартиру в Москве

Комик Александр Незлобин продал последнюю московскую квартиру. Как сообщает Telegram-канал Shot, уехавший в Соединенные Штаты стендапер более двух лет сдавал элитную недвижимость на Патриарших прудах.

Сделка прошла в конце июля. Незлобин продал 75-метровую двушку на улице Спиридоновка в пятиэтажном доме 1933 года постройки. До момента продажи там жили арендаторы, которых семья юмориста нашла одновременно со своим отъездом из РФ. По данным канала, квартиры с подобными параметрами сдаются в России в среднем от 250 тысяч в месяц. Таким образом, за два года Незлобин мог заработать на аренде свыше 5 млн рублей.

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