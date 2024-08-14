Победа в конфликте на Украине находится в руках президента России Владимира Путина, в то время как у западных союзников Киева не хватает воли для ее достижения. Об этом пишет The New York Times. Ura.Ru

Несмотря на то, что у Запада есть ресурсы, чтобы «закончить конфликт на условиях Украины», ему «явно не хватает воли к победе», говорится в публикации. Западные лидеры, заявляющие о поддержке Киева, продолжают относиться к конфликту как к локальному, в котором у них мало обязательств. Вместе с тем победа на Украине уже «в руках у России», она «абсолютно достижима" независимо от того, «кто будет в Белом доме в следующем году» после президентских выборов в США, указывает издание. По его оценкам, пока западные страны беспомощно наблюдают за происходящим на Украине, Россия «становится все смелее». ТАСС

13 августа британское издание Financial Times выразило уверенность, что западные страны будут принуждать Украину к началу переговоров с РФ вне зависимости от итогов выборов президента в США. По данным журналистов, одной из причин такого развития событий может стать отсутствие у европейских государств ясного плана по наращиванию военной помощи Киеву. Газета.Ru