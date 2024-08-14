Молдавский депутат принесла извинения за отмену поездки в Россию

Депутат парламента Молдавии Марина Таубер принесла извинения российским депутатам, объяснив, что ее поездка в Москву не состоится из-за решения суда. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее суд в Кишиневе запретил Таубер, заместителю председателя оппозиционного блока «Победа», покидать страну в течение 60 дней. Депутата обвинили во вмешательстве в работу правосудия. Так власти расценили акцию, которую Таубер и ее сторонники провели перед заседанием суда по делу лидера партии «Шор».

Таубер оспорила запрет на выезд, но суд оставил его в силе. Новое решение суда депутат назвала частью борьбы властей Молдавии с оппозицией. По словам Таубер, президент страны Майя Санду «очень не хочет, чтобы оппозиция выполняла свои прямые обязанности перед народом».