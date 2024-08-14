В Германии временно сняли запрет с журнала, взявшего интервью у Захаровой

Федеральный административный суд ФРГ принял решение временно снять запрет на деятельность для журнала Compact, который ранее взял интервью у официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Газета.Ru

«Федеральный административный суд сегодня удовлетворил ходатайство владельцев журнала Compact», - отмечается в тексте. При этом указывается, что суд отклонил ходатайства других заявителей. Окончательное решение будет принято в ходе основного разбирательства. ТАСС

Ранее Захарова сравнила запрет в ФРГ журнала Compact с немецкой цензурой времен Геббельса. Российская газета