В Мексике утвердили победу первой женщины-президента на выборах

Избирательный суд Мексики единогласно утвердил победу Клаудии Шейнбаум на состоявшихся 2 июня президентских выборах. Трансляция заседания велась на странице суда в Х (ранее Twitter).

"Кандидат Клаудия Шейнбаум Пардо, выдвинутая коалицией "Продолжим творить историю", получила большинство голосов на президентских выборах", - заявила глава Избирательного суда Моника Сото Фрегосо по итогам голосования шести членов Высшей палаты этой судебной инстанции. Решение об утверждении результатов выборов было принято единогласно.

"[Состоявшиеся] выборы президента признаются действительными, они соответствуют конституционным и правовым принципам. Гражданка Клаудия Шейнбаум Пардо отвечает квалификационным требованиям, установленным в 82 и 83 статьях конституции Мексики", - заявила Сото Фрегосо.

"Клаудия Шейнбаум Пардо объявляется первой избранной женщиной-президентом Мексиканских Соединенных Штатов, которая займет эту должность с 1 октября 2024 года по 30 сентября 2030 года", - резюмировала глава Избирательного суда.

Она также сообщила, что в четверг в торжественной обстановке Шейнбаум будет вручено удостоверение избранного президента Мексики.

Согласно последним данным, опубликованным на сайте Национального избирательного института Мексики, за Шейнбаум на состоявшихся 2 июня президентских выборах свой голос отдали 59,7594% избирателей. Ее ближайший преследователь Сочитль Гальвес от оппозиции набрала 27,4517% голосов, а занявший третье место Хорхе Альварес Майнес - 10,3213%.