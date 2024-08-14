В Киргизии рекомендовали гражданам воздержаться от поездок в три региона РФ

Власти Киргизии рекомендовали своим гражданам временно воздержаться от поездок в Белгородскую, Брянскую и Курскую области России, которые граничат с Украиной, в связи с обострением там обстановки. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте киргизского внешнеполитического ведомства. Газета.Ru

Отмечается, что подобные рекомендации будут действовать до стабилизации ситуации. Lenta.ru

При этом в посольстве Киргизии в РФ посоветовали соотечественникам обращаться в диппредставительство республики в Москве за соответствующей помощью или консультацией «в случае возникновения необходимости». ТАСС