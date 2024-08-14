Пентагон оценил возможность противостоять РФ в ядерной войне

Пентагон пессимистично оценивает свои возможности противостоять России, КНР и КНДР в ядерной войне. Об этом сообщает журнал The Economist.

В статье отмечается, что на это указывают «поразительные» заявления высокопоставленных американских чиновников. Ответ на вопрос, как долго США смогут противостоять другим ядерным державам, звучит так: «Вероятно, совсем недолго». Сама ситуация описывается как «кошмар» для Вашингтона.

На фоне этих опасений администрация президента США Джо Байдена начала подготовку к расширению развернутых ядерных сил Америки. Это может начаться уже в 2026 году — после того, как истечет срок действия договора СНВ-III между США и Россией.

Ранее издание Foreign Affairs заявило, что США отстают от России и Китая в вопросе освоения новых способов ведения конфликтов. Американская техника не способна противостоять современным беспилотникам, а военные пока не освоили все тонкости работы искусственного интеллекта. В то же время российская армия уже давно задействует на Украине дроны, оснащенные ИИ.