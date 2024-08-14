В Германии передумали с почитанием офицеров СС

Минобороны Германии не станет включать в список военных героев офицеров вермахта, которые, в том числе, состояли в СС и Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП), сообщил представитель ведомства Арне Коллац. По его словам, которые приводит РИА Новости, на решение повлиял шквал критики. Cписок отозвали целиком, со всеми сорока тысячами военнослужащих, служивших гитлеровской Германии, добавил он.

Мы еще раз посмотрели формулировки и отзываем их, — сказал он.

Ранее Минобороны Германии объявило о намерении расширить «Указ о традициях» от 2018 года, который регламентирует «культуру памяти» в немецких войсках. Журналисты обратили внимание, что в список попали в том числе и военные, которые состояли в СС и НСДАП. Коллац тогда подтвердил, что нацистов действительно включили в него, но чтить их, по его словам, предполагалось за послевоенные заслуги.

Ранее Минобороны Германии разработало сценарий возможной войны между Россией и НАТО, которая может начаться летом 2025 года. Причем немецкие чиновники ожидали эскалации ситуации уже в феврале 2024 года. Представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на него, назвав «гороскопом для Рыб в Раке».