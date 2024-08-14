Волонтеры случайно раздали конфеты с наркотиком в Новой Зеландии

Одна из благотворительных организаций в Новой Зеландии по случайности выдала бездомным леденцы, в которых содержится смертельная доза метамфетамина. Об этом сообщает The New York Times.

Правоохранители предприняли попытку изъять конфеты, говорится в публикации. Речь идет о благотворительном фонде под названием Auckland City Mission. Как отмечается, сами сладости схожи по вкусу с конфетами марки Rinda. Исполнительный директор организации Хелен Робинсон подчеркнула, что леденцы пожертвовал один из представителей общественности.

Наркотик выявили в клинике тестирования на запрещенные вещества после того, как некий человек пожаловался на «едкий и отвратительный» вкус конфет и на «странный эффект» от них. Он обратился к сотрудникам фонда. В клинике пришли к выводу, что леденцы представляют собой небольшие блоки метамфетамина. Каждый весил около трех граммов и содержал до 300 доз наркотика. Такое количество является смертельным.

Ранее сообщалось, что в США задержали женщину из штата Флорида с пятью видами наркотиков в сумке. 41-летняя Лорен Райли была арестована утром 27 июля в городе Сент-Питерсберг.