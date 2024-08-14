Неизвестные устроили диверсию на авиабазе в Германии

В казармах авиабазы немецких ВВС Кельн-Ван, по предварительным данным, была отравлена водопроводная вода. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

По данным газеты, база Бундесвера в Кельн-Ване была закрыта из-за подозрений в диверсии. Причиной подозрений стали «аномалии на гидротехнических сооружениях». Ночью возле этих сооружений был замечен неизвестный, но ему удалось скрыться. Несколько человек, несущих службу на базе, сообщили о проблемах с желудком и кишечником.

Позже на одном из участков базы было обнаружено отверстие в заборе. Предполагается, что через него на территорию могли проникнуть злоумышленники. Казармы оцепила полиция. В ходе обследования на месте были взяты пробы воды.

По данным немецких СМИ, помимо полиции к расследованию также привлечены военная полиция и служба военной контрразведки.

Казармы Кельн-Ван находятся рядом с аэропортом Кельна. На базе служат 4300 солдат и еще 1300 сотрудников различных ведомств. Также на авиабазе расположена штаб-квартира Воздушного флота правительства Германии.