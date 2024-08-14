В ФРГ сделали заявление о расследовании взрывов на «Северных потоках»

Расследование взрывов на «Северных потоках» имеет наивысший приоритет для правительства ФРГ. С таким заявлением выступил в среду, 14 августа, на брифинге в Берлине представитель кабмина Вольфганг Бюхнер. RT на русском

«Для правительства ФРГ расследование акта диверсии на «Северных потоках» является наивысшим приоритетом», - сказал он. При этом Бюхнер напомнил, что в Германии расследование подрывов ведет Генпрокуратура. «Пока мы можем только отметить, что все вопросы, касающиеся статуса разбирательства, всегда должны направляться генеральному федеральному прокурору», - констатировал он, добавив, что правительство ФРГ не может предоставить никакой дополнительной информации. Таким образом представитель кабмина прокомментировал появившиеся ранее в СМИ сведения о выдаче ордера на арест украинского инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к подрывам трубопроводов. ТАСС

Ранее сообщалось о выданном Германией ордере на арест подозреваемого в причастности к подрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Газета.Ru