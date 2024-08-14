Подозреваемый во взрыве «Северных потоков» украинец хотел получить гражданство РФ

Подозреваемый немецкими правоохранителями в подрыве «Северных потоков» украинец хотел получить гражданство России. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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По информации канала, подозреваемого зовут Владимир Журавлев. 44-летний мужчина родился в Киеве и учился в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Позднее служил в Вооруженных силах Украины. По информации журналистов, в 2009 году Владимир подавал заявку на российский паспорт, однако получил отказ.

Известно, что Журавлев женат на ровеснице по имени Юлиана. У пары есть сын, который подрабатывает в ассоциации дайверов PADI. Там же работал и его отец.

Напомним, что в сентябре 2022 года на газопроводах системы «Северный поток» возле датского острова Борнхольм произошло несколько взрывов, которые привели к масштабным разрушениям. Расследование начали Дания, Швеция и Германия. Сейчас разбираться в ситуации продолжает лишь последняя.

14 августа СМИ сообщили, что генпрокуратура ФРГ выдала первый ордер на арест по делу о диверсии. Речь идет о гражданине Украины Владимире Ц., который является инструктором по дайвингу. В Польше заявили, что в июле он сбежал из страны на Украину.