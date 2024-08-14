Аваков* ответил, когда на Украине сменится президент

Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков* заявил, что лидера страны выберут сами украинцы, «когда придет время». Так он прокомментировал сообщения, что власти США продвигают его кандидатуру на место Владимира Зеленского, пишет «Царьград».

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Ранее российская Служба внешней разведки (СВР) сообщила, что власти США недовольны Зеленским и обсуждают его замену на «более управляемого и менее коррумпированного» человека. По данным СВР, в Вашингтоне рассматривают кандидатуру Авакова*. В разведке отмечали, что в США таким способом готовятся к переговорному процессу с Россией.

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Аваков* заявил, что из этой новости «не получилось пожара в украинском обществе». Также он пообещал «помогать, чем сможет» нынешним властям Украины и заявил, что желает успеха «во всем» Владимиру Зеленскому и главе ВСУ Александру Сырскому.

«Украина - демократия. Придет время - и люди решат. Не ФСБ, не СВР и даже не зарубежные партнеры - украинский народ. Когда придет время», - сказал Аваков*.

*внесен в реестр террористов и экстремистов в России.