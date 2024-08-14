Аваков* ответил, когда на Украине сменится президент
Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков* заявил, что лидера страны выберут сами украинцы, «когда придет время». Так он прокомментировал сообщения, что власти США продвигают его кандидатуру на место Владимира Зеленского, пишет «Царьград».
Ранее российская Служба внешней разведки (СВР) сообщила, что власти США недовольны Зеленским и обсуждают его замену на «более управляемого и менее коррумпированного» человека. По данным СВР, в Вашингтоне рассматривают кандидатуру Авакова*. В разведке отмечали, что в США таким способом готовятся к переговорному процессу с Россией.
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Аваков* заявил, что из этой новости «не получилось пожара в украинском обществе». Также он пообещал «помогать, чем сможет» нынешним властям Украины и заявил, что желает успеха «во всем» Владимиру Зеленскому и главе ВСУ Александру Сырскому.
«Украина - демократия. Придет время - и люди решат. Не ФСБ, не СВР и даже не зарубежные партнеры - украинский народ. Когда придет время», - сказал Аваков*.
*внесен в реестр террористов и экстремистов в России.