Казахстанские власти призывают Россию и Украину к мирному урегулированию конфликта, сообщил ТАСС официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров. Таким образом дипломат ответил на вопрос об атаках ВСУ по приграничным регионам РФ, в том числе по Курской области.

Действительно, сегодня во всем мире с большой озабоченностью наблюдают за ситуацией в отдельных районах Курской области Российской Федерации. Мы последовательно выступаем за решение всех конфликтов между государствами исключительно мирным путем с широким использованием политико-дипломатического инструментария, — отметил Смадияров.

Ранее турецкий аналитик Энгин Озер заявил, что украинский народ готовят к референдуму и мирным переговорам с Россией. По его мнению, процесс начнется уже в середине декабря. Эксперт также утверждает, что позиции сторон мирных переговоров пока далеки друг от друга.

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Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник до этого отметил, что переговоры России и Украины могут состояться осенью. Он подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров, о чем неоднократно заявлял и президент РФ Владимир Путин. Депутат считает, что Москва может пойти на такие переговоры.