Чиновники и СМИ, имеющие отношение к демократам, долго делавшие вид, что никаких уголовных расследований в отношении Хантера Байдена, сына нынешнего президента США, не существует, продемонстрировали лицемерие, начав публиковать данные, доказывающие его вину, после выбывания его отца Джо Байдена из президентской гонки. Такое мнение выразила редакционная коллегия газеты New York Post.

По ее оценкам, четыре года президентского срока Байдена демократы делали вид, что никаких коррупционных скандалов и уголовных расследований в отношении его сына не существует, называя обвинения в отношении Хантера нападками со стороны республиканцев. Однако стоило Байдену-старшему выйти из президентской гонки, как американские СМИ опубликовали данные, подтверждающие справедливость обвинений в отношении его сына. Это, по мнению коллегии газеты, говорит о том, что теперь они получили официальное разрешение признавать, что "Хантер Байден - коррумпированный мошенник, который использовал положение своего отца, чтобы оказывать влияние на правительство и зарабатывать себе миллионы". Подобные публикации свидетельствуют о "гнусном, беспринципном, циничном лицемерии" со стороны демократов, пишет издание.

Газета также указывает, что всем давно известно, что Байден-младший лоббировал интересы Украины и связывал своего отца с потенциальными клиентами по телефону и на ужинах. Раньше демократы называли это ложью, утверждая, что Байден никогда не наживался на бизнесе своего сына. Однако, как пишет издание, банковские записи доказывают, что доходы Хантера приносили прибыль всей его семье.

"Как удобно, что эти сведения всплывают только после того, как Байдена-старшего отправляют в дом престарелых, и СМИ могут заявить, что "они не имеют значения", - отмечает New York Post.

14 августа газета The New York Times со ссылкой на Госдепартамент сообщала, что Хантер Байден обращался в 2016 году к послу США в Италии за помощью для украинской энергетической компании Burisma Holdings, в правление которой тогда входил. Он написал как минимум одно письмо американскому послу, попросив о содействии прибыльному проекту Burisma в итальянской области Тоскана. 8 августа прокуратура США в рамках расследования об уклонении от уплаты налогов обвинила Хантера Байдена в получении в 2015-2017 годах порядка $3,1 млн от румынского бизнесмена для лоббирования его интересов в США. Отмечается, что в 2017 году бизнесмена приговорили к семи годам тюремного заключения.

В отношении Хантера Байдена в США ведется несколько уголовных дел. По делу о неуплате налогов на сумму не менее $1,4 млн, рассмотрение которого начнется в сентябре в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), он может получить до 17 лет лишения свободы. Обвинения по делу о хранении оружия в адрес Байдена-младшего связаны с тем, что американское законодательство запрещает приобретать или хранить оружие людям, которые употребляют или держат у себя наркотические вещества. По этому делу ему может грозить до 25 лет тюремного заключения.