Сына норвежской принцессы приговорят к году тюрьмы

Старшему сыну наследной принцессы Норвегии Метте-Марит предъявлены предварительные обвинения в причинении телесных повреждений и материального ущерба. Как сообщает The Times, его могут приговорить к тюремному заключению на срок до одного года.

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27-летнего Мариуса Борга Хейби арестовали 4 августа после обращения некоей женщины. Она утверждала, что сын принцессы атаковал ее «физически и психологически». Квартира пострадавшей оказалась разгромлена, а ее саму госпитализировали с сотрясением мозга. Хейби провел в тюрьме 30 часов.

В ходе следствия выяснилось, что женщина и Хейби состояли в отношениях. Как пишет издание Daily Mail, норвежский журнал Se og Hør опубликовал фотографию места происшествия. На снимках видны сломанная люстра и нож, воткнутый в стену.

Se og Hør также сообщил, что в распоряжении полиции имеется аудиозапись телефонного звонка Хейби, совершенного уже после нападения. Сын принцессы позвонил пострадавшей из королевской резиденции Скаугум и угрожал сжечь ее имущество, если она не поступит, как он велит.

Наследная принцесса Метте-Марит — супруга наследника норвежского престола, кронпринца Норвегии Хокона. Ее сын Мариус Борг Хейби родился до того, как она вышла замуж, и приходится Хокону пасынком.

Ранее сообщалось, что принцесса Норвегии Марта Луиза отказалась от полномочий полноправного члена королевской семьи ради брака с американским шаманом африканского происхождения. Она сохранит титул, однако больше не сможет представлять семью на официальных мероприятиях.