Разыскиваемый ФРГ за подрыв «Северных потоков» сбежал из Польши на Украину

Украинец Владимир Ц, в отношении которого ФРГ выдала ордер на арест в связи с подрывом «Северных потоков», бежал на Украину в июле. Как сообщает ТАСС, об этом заявила официальный представитель генерального прокурора республики Анна Адамяк.

14 августа СМИ сообщили, что правоохранительные органы Германии выдали первый ордер на арест по делу о взрыве на газопроводах. Речь идет о гражданине Украины Владимире Ц., который является инструктором по дайвингу и участвовал в операции.

«Владимир Ц., украинский водолаз, подозреваемый немецкими спецслужбами в участии в подрыве газопроводов «Северный поток», в начале июля уехал из Польши на Украину», — заявила Адамяк.

Напомним, что в сентябре 2022 года на газопроводах системы «Северный поток» возле датского острова Борнхольм произошло несколько взрывов, которые привели к масштабным разрушениям. В Дании, Германии и Швеции назвали произошедшее диверсией и начали отдельные расследования. Сейчас разбирательства продолжает только Германия.

По данным СМИ, установить подозреваемого удалось по снимку дорожной камеры — он якобы превысил скорость за рулем Citroen, на котором группа украинцев ездила по острову Рюген. Фигурант проживал в польском городе Прушкув.