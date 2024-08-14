Настроения в Европе напоминают атмосферу перед Первой мировой войной, заявил в интервью РИА Новости сербский вице-премьер Александр Вулин. По его словам, фобии были перед каждой мировой войной. Это была сербофобия перед Первой мировой и юдофобия — перед Второй. Сейчас распространяется русофобия, считает Вулин.

Любое зло по отношению к россиянам разрешено и любая ложь приемлема, — констатировал вице-премьер Сербии.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с NEWS.ru заявил, что западные страны начали чествовать русофобию на Украине после конфликта 2008 года в Грузии. По его словам, после появления российских войск под Тбилиси Западу пришлось смириться.

Позже немецкий политолог Александр Рар заявил, что Германия пытается создать из России образ вечного врага. В разговоре с NEWS.ru эксперт выразил мнение, что элиты в ФРГ хотят воспользоваться украинским кризисом, чтобы «замазать свой скверный имидж». По его словам, в европейском сознании многое начинает меняться в неблагородную сторону.

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Как подчеркнул эксперт, лично его ужасает, с какой легкостью власти Германии отказались от прежних постулатов. В том числе, по словам Рара, правящие элиты отреклись от позиции, что немецкое оружие никогда не должно больше применяться против России и тем более на российских территориях.