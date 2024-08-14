В Германии опечатали казармы из-за возможной диверсии

Немецкие правоохранители опечатали казармы бундесвера в Кельне из-за возможной диверсии. Об этом сообщает газета Der Spiegel.

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По информации издания, злоумышленники совершили несанкционированное проникновение в казармы и отравили водопроводную воду. Личному составу до выяснения обстоятельств запрещен вход на территорию части, расположенной в непосредственной близости от аэропорта Кельна.

Ранее Федеральное ведомство по охране конституции Германии начало предупреждать немецкие компании о «повышенной угрозе диверсий со стороны России».