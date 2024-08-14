Глава "Моссада" возглавит делегацию Израиля на переговорах по Газе

Директор израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа будет возглавлять делегацию страны на новых переговорах по урегулированию в секторе Газа, которые пройдут в предстоящий четверг, 15 августа, в Дохе (Катар).

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Такое заявление в общении с ТАСС сделал Дмитрий Гендельман, советник офиса израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

"Очередной раунд переговоров должен состояться завтра в Дохе, столице Катара. Возглавит израильскую делегацию руководитель "Моссада" Давид Барнеа", - отметил собеседник агентства.

Ранее турецкая газета Hurriyet заявила, что новый руководитель политбюро ХАМАС Яхья Синвар намерен достичь договоренности с Израилем о прекращении боевых действий в секторе Газа.