Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, несмотря на просьбы Соединенных Штатов не заходить на территорию России, говорит о потере влияния Вашингтона на международной арене. С таким заявлением выступил бывший госсекретарь США Майк Помпео в эфире телеканала Fox News. Газета.Ru

«[Президент США Джо] Байден убеждал Киев не делать этого (атаковать Курскую область. — NEWS.ru), но они это сделали. Когда он говорит «не надо», никто, видимо, не слушает», — сказал Помпео. News.ru

По его словам, слабый президент США нарушил всю «модель управления» и ставит под угрозу вооруженные силы США по всему миру. Российская газета