В США высоко оценили устойчивость политической системы России

Политическая система России оказалась гораздо более устойчивой, чем предсказывали на Западе. Об этом пишет американское издание Foreign Affairs. Lenta.ru

«События с начала войны свидетельствуют о том, что российский режим гораздо более устойчив, чем многие предсказывали», — говорится в статье. По мнению автора материала, «РФ преодолела множество политически сложных моментов и даже экзистенциальных кризисов и вышла из них относительно невредимой». Также отмечается, что кризисные ситуации продемонстрировали не только твердое правление российского лидера Владимира Путина, но и способность политической системы реагировать и переориентироваться. Газета.Ru

Ранее Путин заявил, что западные санкции мешают России, но проблемы преодолеваются. ТАСС