Как вычислили подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

Генеральная прокуратура Германии идентифицировала подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинского инструктора по дайвингу по снимку дорожной камеры. Об этом сообщает газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на совместное расследование с телеканалом ARD и газетой Die Zeit

По данным СМИ, кадр был сделан из-за превышения скорости украинцем Владимиром Ц., который якобы был за рулем автомобиля Citroen. На нем, по версии немецких следователей, по острову Рюген перемещались якобы подорвавшие газопровод. В публикации утверждается, что есть очевидцы, которые видели группу украинцев на этой машине.

Фигурант проживал в польском городе Прушкув. Власти Германии выдали ордер на его арест еще в июне. Вместе с тем в Польше он воспринимается властями как «герой». Кроме него есть еще два подозреваемых. По утверждению СМИ, это граждане Украины, которые участвовали в операции в качестве водолазов.

В ФРГ отказались комментировать ордер на арест по делу «Северных потоков»

Suddeutsche Zeitung также связалась с находящимся в Польше сотрудником школы подводного плавания Владимиром Ц. Тот категорически опроверг причастность к теракту.

В сентябре 2022 года на газопроводах системы «Северный поток» возле датского острова Борнхольм произошло несколько взрывов, которые привели к масштабным разрушениям. В Дании, Германии и Швеции назвали произошедшее диверсией и начали отдельные расследования. Дания и Швеция уже прекратили разбирательства.

14 августа СМИ сообщили, что правоохранительные органы Германии выдали первый ордер на арест. Речь идет о гражданине Украины, который недавно находился в Польше. По предварительной информации, сейчас он в бегах.