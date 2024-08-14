В ФРГ отказались комментировать ордер на арест по делу «Северных потоков»

Генеральная прокуратура Германии отказалась комментировать информацию о выдаче ордера на арест украинского инструктора по дайвингу, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Газета.Ru

По словам представителя прокуратуры, ведомство «обычно не комментирует» информацию, распространяемую в средствах массовой информации. Аналогично генпрокуратура поступает и со сведениями о выдаче ордера, подчеркнул представитель. ТАСС

По словам представителя прокуратуры, ведомство «обычно не комментирует» информацию, распространяемую в средствах массовой информации. Аналогично генпрокуратура поступает и со сведениями о выдаче ордера, подчеркнул представитель. Деловая газета «Взгляд»