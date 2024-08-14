Обзор иноСМИ: заявления Трампа о Путине и «грандиозный» удар возмездия России

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Трамп рассказал о хороших отношениях с Путиным

Кандидат в президенты США Дональд Трамп дал большое интервью основателю Tesla и Space X Илону Маску. В беседе с Маском Трамп рассказал о своих отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет Politico.

Трамп подчеркнул, что «очень хорошо» знает Путина. Трамп рассказал, что ему удавалось хорошо ладить с президентом России, и выразил надежду, что поладит с Путиным снова, если вернется в Белый дом. Трамп отметил, что они с Путиным много говорили об Украине. По его словам, Украина всегда была особенно важна для российского президента. Как утверждает Трамп, в одном из последних разговоров с президентом РФ он отговаривал Путина от боевых действий.

Newsweek: Киев ждет «грандиозного» удара возмездия России

Украина ожидает масштабного ответа России на атаки ВСУ в Курской области, хотя пока неясно, как именно будет выглядеть удар возмездия, пишет Newsweek. Высокопоставленный источник в украинских оборонных ведомствах рассказал журналистам, что Россия «почувствует необходимость дать очень жесткий ответ» - нечто масштабное, что «покажет миру, что она всемогуща и что такие вещи не остаются безнаказанными».

Как отмечает Newsweek, точные цели украинских атак остаются неясными. Некоторые эксперты предполагают, что Киев надеется добиться более выгодной позиции на переговорах, одновременно вынудив Москву перераспределить свои силы. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что атаки «не имеют смысла с военной точки зрения», а их цель состоит в запугивании российского населения. Она заверила, что жесткий ответ со стороны Вооруженных сил РФ не заставит себя долго ждать. Источники британских СМИ сообщили, что Россия в ответ может выпустить «сотни» крылатых и баллистических ракет, а также запустить беспилотники-камикадзе.

«Белые англичане стали людьми второго сорта»

Американский журналист Род Дреер заявил в своей статье для издания The European Conservative, что Британия подвергается «полной деморализации и мягкому (пока) тоталитаризму, навязанному коррумпированным правящим классом». По мнению автора статьи, белые англичане становятся в своей стране «людьми второго сорта».

По словам Дреера, с начала недавних беспорядков в Британии мир стал свидетелем «ужасающего зрелища», как правительство Кира Стармера и система правосудия арестовывают британцев, даже если те просто ретвитнули «проблемную информацию» или «мирно стояли и наблюдали». Дреер заявил, что небелые жители Британии и их белые прогрессивные союзники могут делать расистские заявления, не опасаясь серьезной критики, но для белых в стране существует «совершенно другой стандарт».

Европа столкнулась с африканской жарой

Пока Греция борется с масштабными лесными пожарами, остальная Европа изнывает от продолжающейся волны жары. Как рассказал WION, в последние дни температуры во Франции, Италии и Германии вплотную приближаются к 40 градусам.

Французские власти объявили в парижском регионе Иль-де-Франс и еще 44 департаментах оранжевый уровень опасности из-за экстремальной жары. Температуры в разных регионах страны достигают 38 градусов. Туристка из ЮАР рассказала WION, что в Париже сейчас гораздо жарче, чем в Африке. На юге Италии температура в ближайшие дни может превысить 40 градусов. Наивысший режим погодной опасности объявили в Риме, Болонье, Флоренции и еще 14 городах.

Венгрии пригрозили исключением из Шенгена за Россию

Летом 2024 года Венгрия упростила условия переезда в страну для россиян и белорусов. Граждан этих стран включили в программу «национальной карты», позволяющую им устраиваться на работу в любых отраслях и перевозить с собой семьи. Для получения карты не требуется сдавать тестов и проходить проверку безопасности на европейском уровне. Поскольку Венгрия входит в Шенген, россияне и белорусы с ее национальными картами смогут свободно посещать другие страны ЕС.

Как пишет польское издание Rzeczpospolita, из-за этого решения Венгрия «может оказаться за пределами Шенгенской зоны» - в руководстве ЕС уже потребовали от страны разъяснений, а 67 евродепутатов призвали наказать Будапешт. Премьер Польши Дональд Туск заявил, что из-за своего решения Венгрия может столкнуться с «фундаментальными последствиями». В то же время он призвал «с осторожностью относиться» к идее исключения Венгрии из соглашения об отмене контроля на внутренних границах ЕС. Главы МВД стран ЕС обсудят решение Венгрии на встрече 19 августа. Глава МИД страны Петер Сийярто уже назвал обвинения ЕС «детскими» и заявил, что его страна применяет самые строгие миграционные правила среди всех членов Евросоюза.