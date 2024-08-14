В ЕС захотели бороться с Илоном Маском

Европейский союз (ЕС) хочет бороться с американским предпринимателем Илоном Маском и принадлежащей ему социальной сетью X (бывший Твиттер), обвиняя его в распространении фейков. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

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«Мы действительно стоим на пороге эпохи жесткого принуждения (...) Маск показал как технологии можно превратить в оружие», — приводит издание слова Георга Рикелеса, заместителя директора Европейского политического центра.

В частности, возмущение европейских чиновников вызвали ряд фейковых публикаций на платформе X, которые могли спровоцировать беспорядки в Великобритании. В связи с этим комиссар Евросоюза по внутреннему рынку Тьерри Бретон несколько часов до того Маск взял интервью у кандидата в президенты США Дональда Трампа опубликовал письмо где пригрозил «полным применением» санкций, если не получится обуздать «незаконный контент».

Ранее профсоюз работников автомобильной, аэрокосмической и сельскохозяйственной промышленности Америки (UAW) подал иск против Трампа и Маска, обвинив их в «запугивании рабочих». В частности, возмущение профсоюза вызвал тот факт, что Трамп в недавнем интервью Маску на платформе X (бывший Твиттер) заявил о праве увольнять рабочих, участвующих в забастовках.