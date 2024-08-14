Медведчук заявил, что Украина Зеленского не заинтересована в мире

Президент Украины Владимир Зеленский не заинтересован в прекращении боевых действий и достижении мира, потому что война обогащает его и удерживает у власти. Такое мнение высказал глава движения "Другая Украина", бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

В своей авторской колонке на медиаплатформе "Смотрим.ру" он обратил внимание на то, что еще совсем недавно Зеленский говорил о мире, называя это "главной потребностью Украины", но, как оказалось, в то же время готовил план вторжения в Россию. Медведчук уверен, что "даже если бы Зеленский хотел мира, он создал такую ситуацию, что любой мирный процесс уничтожит его власть, а самого его усадят на скамью подсудимых".

Лидер движения отмечает, что нынешняя власть оказалась совершенно неспособной построить мирную жизнь в стране, поэтому ей нужна бесконечная война, в которую она хочет затянуть НАТО и страны коллективного Запада.

"Долги Киева огромные, и именно они заставили Зеленского залезть в войну, чтобы их не платить, запретить внутри страны все разговоры о мире и заниматься международным попрошайничеством. <...> Война создала возможность не только не платить по счетам, но и получать огромную помощь Запада, которую верхушка активно разворовывает. Военная экономика Украины именно на разворовывании западной помощи и стоит, и без нее она существовать не сможет", - пишет политик.

В этом, по его словам, нет ничего нового, "это известная африканская модель неоколониализма", при которой власть устраивает голод в стране и ездит по миру с призывом спасти голодающих, зарабатывая на этом. При этом чем больше народ голодает, тем больше зарабатывает власть.

"У Зеленского именно эта схема. Он кричит по всему миру, что украинцев уничтожают на войне, что нужно срочно добиться мира, но сам эту войну только раздувает, поскольку именно война его обогащает и удерживает при власти", - подчеркивает Медведчук.

Он уверен, что власть Зеленского не принесет блага стране даже в случае прекращения боев. Обещания Запада восстанавливать Украину лидер движения называет чистейшей ложью. На Украину, по его словам, "в случае выхода из войны будут спущены обозленные кредиторы". Западные "союзники" максимум предложат Украине "стать буфером между Россией и коллективным Западом, серой зоной для дальнейших военных игрищ и политических экспериментов".